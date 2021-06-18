Çatak’ta ‘Mobil Aşı Standı’ kuruldu

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çatak Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından mobil aşı standı kuruldu.

Çatak Merkez Camii’nde Cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşları aşılamak ve aşı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla mobil aşı standı kuruldu. Aşılama süreci tam hız devam ederken, vatandaşlar sistem üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra 1 ve 2. doz aşıları yapıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden denetleme ve destek amacıyla gelen ekip, Çatak Toplum Sağlığı Merkezi personeline yardımcı olurken, randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

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