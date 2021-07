Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Diyarbakır Anneleri yaklaşık 2 senedir susmuyorlar, hesap soruyorlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Diyarbakır Anneleri yaklaşık 2 senedir evlatlarının peşindeler, susmuyorlar, hesap soruyorlar. Bu yürekten anne hareketi sayesinde bugün 25 evlat ailesine kavuşmuştur. Bunu başaran bölge kadınlarıdır. Kadınlarımız istediklerinde her zorluğa göğüs gererek hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışıyorlar" dedi.



Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere kentte bulunan Bakan Yanık, Edremit ilçesinde Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katıldı. Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Tunceli'deki kadın kooperatifleri temsilcileri ve valilerin video konferansla bağlandığı programda konuşan Bakan Yanık, “Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Doğu Anadolu Bölgemiz Malazgirt’ten bugüne yaşattığımız kardeşliğin ilk tohumlarının atıldığı topraklardır. Horasan erenlerini, Harput Evliyalarını, Ebul Hasan Harakani’yi, Ahmedi Hani’yi Erzurumlu İbrahim Hakkı’yı yaşatan ve yetiştiren iklim, bu toprakların iklimidir. Geçmişinde birbirinden kıymetli bu hazineleri barındıran bölgemiz terörle anıldığı o zorlu günleri geride bırakarak Van’dan Ağrı’ya, Tunceli’den Erzurum’a ki biraz önce o bölgelerde yapılan çalışmaları büyük memnuniyetle dinledik, Erzurum’a kadar 14 ilimizde gelişme ve ilerleme yoluna devam etmektedir. İşte bugün, bu yolculukta, Doğu Anadolu kadınlarının üretkenliklerini ve emeklerini ortaya koymalarını sağlayan unsurlardan birisi olarak kooperatifçiliği desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak üzere toplandık. Kadın kooperatiflerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.



“Kadınların ekonomiye katılımını ve kadın istihdamının atmasını önemsiyoruz”

Kadınların ekonomiye katılımını ve kadın istihdamının artmasını önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, “Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile insani gelişme ölçütleriyle birlikte değerlendiriliyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyine baktığımızda gelişmiş her ekonomide kadınerkek emeğini birlikte görmek mümkündür. Özellikle, kadınların ekonomik yaşama katılmaları öz güvenlerinin artmasını sağlamakta ve kadınlarımızı güçlendirmektedir. Güçlü ve kendine daha fazla güvenen kadın, mutlu çocuk; huzurlu bir aile ve ayakları yere sağlam basan bir nesil demektir. Tarihin seyri içinde de bu topraklarda yaşayan kadınlar her zaman çok üretken olmuşlardır. Anadolu toprakları tarihteki ilk kadın örgütlenmelerinden biri olan Bacıyanı Rum’a ev sahipliği yapmıştır. Bacıyanı Rum sayesinde kadınlar, yeteneklerini ve üretime katılma kabiliyetlerini güçlendirerek Anadolu medeniyetinin inşa sürecinde çok önemli bir rol oynamışlardır. Bugün de kadın kooperatifleri Anadolu medeniyetinin nesilden nesle aktarılmasında adeta bir köprü görevi görüyor. Kooperatifçilik bu noktada, hem istihdamı artırma hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.



“İmkanların değerlendirilmesinde kadın kooperatifçiliği öncü bir rol oynamaktadır”

Kadınların gündelik hayatlarından taviz vermeden, ailelerini de işin içine katarak ekonomik bir değer üretebildiğini söyleyen Yanık, “Bu yönüyle kooperatifler; çalışma hayatını geliştirirken maddi sermayeden öte beşeri sermayemiz olan insanı ön plana çıkarmaktadır. Birlikten kuvvet doğar gerçeğinin somutlaştırıldığı bu gibi sistemlerde tek başımıza hayata geçiremeyeceğimiz bir projeyi el birliğiyle kooperatifler üzerinden pekâlâ hayata geçirebiliriz. Üretim ve pazarlama için gerekli olan finans kaynağına daha kolay erişebiliriz. Nitekim kooperatiflerin yaptığı da tam olarak da bu, bugün tecrübe ettiğimiz şekliyle. Ülkemizde, özellikle iletişim imkânlarının artması ve teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla, kadın eliyle yükselen ticari girişimler açısından da imkanlar artmıştır. Bu imkanların değerlendirilmesinde kadın kooperatifçiliği öncü bir rol oynamaktadır. 2002’den bu yana Hükûmetlerimiz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize yaptığımız maddi yatırımların yanında kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için de irade gösterdik” ifadelerini kullandı.



“Kadınlarımız istediklerinde her zorluğa göğüs gererek hedeflerine ulaşmak için çalışıyorlar”

"Diyarbakır Anneleri bölge kadınlarının gücünü ve dirayetini göstermesi açısından önemlidir" diyen Bakan Yanık, "Terörün elinde sıkışmış çocuklarını kurtarabilmek için harekete geçen Diyarbakır Anneleri yaklaşık 2 senedir evlatlarının peşindeler. Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar. Hesap soruyor, kayıplarının izini sürüyorlar. Bu yürekten anne hareketi sayesinde bugün 25 evlat ailesine kavuşmuştur. Bunu başaran bölge kadınlarıdır. Kadınlarımız istediklerinde her zorluğa göğüs gererek hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışıyorlar. Bizler bir ayağı ülkemizde sabit, diğeri özellikle yakın coğrafyasını dolaşan ve etkileyen bir milletin mensuplarıyız. Bu anlamda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlarımız ülkemizin ışığını dünyaya taşıyabilir, özellikle dünya kadınlarına yeni ufuklar açacak konularda örnek olabilir. Bakanlık olarak biz buna inanıyor ve bu inançla sizleri desteklemek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kadınlarımızın özellikle yurtdışındaki pazarlarda da ürettikleri ile var olmasına ve küresel ekonomiden ülkemiz kadınlarının da pay almalarına önem veriyoruz, çalışmalarımızı da bu yönde planlıyoruz" diye konuştu.



“Kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini her zaman vurguladık”

Kadınların kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak ve desteklemek üzere 2019 yılından bugüne 81 ilde çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini anımsatan Bakan Yanık, “Bu etkinliklerde 36 bin 145 kişiye ulaştık. Sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 14 ilde 55 yeni kadın kooperatifinin kurulması bu çalışmaların önemini gözler önüne seriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hükümetlerimizin üst politika metinlerinde de kadınların güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini her zaman vurguladık. Türkiye’yi 2023’e taşıyacak 11. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında da bu alandaki vizyonumuzu ortaya koyduk. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliği içinde bu güce inanarak daha başarılı olacağız. Ben buna çok inanıyorum. Bugün burada; Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerimizdeki kadın kooperatifleriyle buluşmamız da işte böyle bir işbirliğinin sonucu. Kadın Kooperatiflerimiz ile Bölgesel Buluşmalara inşallah bundan sonra da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Millet bahçesinde yapılan 11 iş yeri kadınlara tahsis edilecek”

Kadın kooperatifleri Doğu Anadolu buluşmasının Van’da yapılmasından dolayı Bakan Yanık’a teşekkür eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Dünya’nın çağdaş ülkeleriyle yarışabilmemiz için kesinlikle kadınların hem sosyal hayatta hem de ekonomik hayatta en az erkekler kadar yer almadıkça işimizin kolay olmadığına inanıyorum. Kooperatif alanına da kadınların el atmış olması umut verici olarak görüyorum. Beşyol’da bir millet bahçemiz yapılıyor, yapımı birkaç ay içinde tamamlanacak. O millet bahçesi içinde 11 tane dükkanımız var. Bunları özellikle kadın kooperatiflerimiz ve kadınlarımıza tahsis edeceğiz” dedi.



“Kadın kooperatifçileri de destekliyoruz”

Son olarak bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar ise, “Emeklerini üretime döken kadınların sayısı arttıkça gururlanıyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz. Kadınların sosyoekonomik yönden gelişmeleri için sürekli olarak hem bölgesel hem de ülke geneli çalışmalara en üst düzeyde desteğimizi sürdürüyoruz. Hükümetimiz tarafından ortaya konulan politikalar sayesinde kadınların iş gücüne katıldıklarından birçok önemli başarıya imza attı son 10 yılda 5,buçuk milyon olan kadın istihdam sayısı 9 milyona çıkarıldı. Kadınların iş gücüne katılım oranına yüzde 24, buçuktan 34. 7’ye çıkmış oldu. Kadın emeği kadın disiplini olduğu zaman kooperatifçilik daha çok başarılara imza atıyor. Bu anlam da kadınların ticari iş birliğini geliştirmek sosyal dayanışması teşvik etmek amacıyla kadın kooperatifçileri de destekliyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması programı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.