Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek

İHA

Van’ın üç merkez ilçesinde yeni yaşam alanları inşa edilecek

Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği (MÜYAPDER) Başkanı Seracettin Işıldar, Van’ın üç merkez ilçesi olan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde yeni bir kent planlamasıyla ilgili imar planlarının askıya çıktığını ifade ederek, “İpekyolu Cevdetpaşa Mahallesi, Tuşba Abdurrahman Gazi Mahallesi ve Edremit Şabaniye Mahallesi’nde yeni yaşam alanları inşa edilecek” dedi.
Elite World Van Hotelde düzenlenen dayanışma gecesinde kentteki müteahhit ve yapsatçılarla bir araya gelen MÜYAPDER Başkanı Seracettin Işıldar, yeni Van yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Van’ın imarı açısından yeni gelişmeler olduğunu dile getiren Işıldar, “Edremit’te Şabaniye, İpekyolu’nda Cevdet Paşa ve Tuşba’da Abdurrahman Gazi mahallelerinin yeni bir kent olarak planlanması ile ilgili imar planları askıya çıktı. Bunlar çıkarken yeni yaşam alanları inşa edilecek. Yani Diyarbakır Kaya Pınar, Yeni Şehir gibi yeni bir planlama düşünülüyor. Yine Cumhuriyet Caddesi’nin AVM’den sonraki devamı ile ilgili planlama var. Bunu uzun zamandır dile getiriyorduk. Daha önce Edremit TOKİ’de oturan bir vatandaşa çorap lazım olursa illa çarşı dediğimiz yere gelmek zorunda kalıyordu. Oysa bu planlardan sonra yeni ticari akslar ve kentin ulaşımını etkileyebilecek aksları güneye doğru kaydırmak ve her ilçenin de kendi ihtiyacını, sosyal donatı alanlarını, imar ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni yaşam alanları oluşturmak üzere uzun zamandır üzerinde çalışılan ve bizim de müdahil olduğumuz imar plan süreçleri vardı. Bunlarla ilgili hem bilgilendirmelerde bulunmak hem katılım sağlamak için bu toplantıyı düzenledik” dedi.
Toplantıda ayrıca müteahhit ve yapsatçıların karşılaştığı sorunlarında ele alınacağını belirten Işıldar, “Deprem görmüş kentin yapı stokları açısından dönüşümlerini sağlamak için bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni yapılaşma ve yeni bir Van açılıyor. Yeni revizyonlara ihtiyacımız var. Toplantıda ayrıca 2012 imar planları üzerinden yapılan iyileştirmeleri, çevre yolunu değerlendireceğiz. Bunun yanında inşaat ve belediye ile ilgili sorunlarımızı da gündeme getireceğiz. Ben bu anlamda toplantımıza katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı
Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle görüştü
YEREL HABERLER Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle ...
Vanlı yazarlar okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Vanlı yazarlar okuyucularıyla buluştu
Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında sanığın tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ...
Kaymakam ve belediye başkanı halkın gözü önünde aşı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanı halkın gözü önünde aşı ...
Başkan Tanış’tan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Van’da ‘Van Gölü koruma alanı’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘Van Gölü koruma alanı’ toplantısı
Tuşba Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kurban kesim noktalarını belirledi
Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçurtma ipine dolanan martıyı itfaiye kurtardı
Vali Bilmez'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
Başkan Berge: “15 Temmuz milli birlik demektir”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “15 Temmuz milli birlik demektir”
Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi yolu açtı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 800 kilometre arazi yolu ...
İpekyolu Belediyesinden ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘Birinci Sınıf Atık Getirme ...
Başkan Akman yapılacak spor yatırımlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Akman yapılacak spor yatırımlarını ...
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu Günde 2 kez sağım yapan berivanlar, yaylalarında kalıcı gölgelik istiyor
YEREL HABERLER Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu Günde 2 kez ...
Başkan Berge: “Esnafımıza destek olalım, hep birlikte bayram edelim”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Esnafımıza destek olalım, hep birlikte ...
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun saldırısında şehit oldu (5)
YEREL HABERLER Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis ...
Türkiye’de bir ilk olan Bostaniçi Eğitim Köşkü Van’da açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk olan Bostaniçi Eğitim Köşkü Van’da ...
Bakan Yanık: Diyarbakır'daki anneler susmuyor, sineye çekmiyorlar
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Diyarbakır'daki anneler susmuyor, sineye ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Diyarbakır Anneleri yaklaşık 2 senedir susmuyorlar, hesap soruyorlar"
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Diyarbakır ...
Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi hizmete başladı
YEREL HABERLER Van Eğitim Araştırma Hastanesinde çocuk SMA merkezi ...
İpekyolu ADEM kursiyerleri Van Gölü çevresini gezdi
YEREL HABERLER İpekyolu ADEM kursiyerleri Van Gölü çevresini gezdi
VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER VEDAŞ’ın sanayi sitesindeki çalışmaları sürüyor