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Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti

DHA

Şebekeyi bulan aşı ekipleri, sevinçten zılgıt çekti


Orhan AŞANTuncay AVCI/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde aşılama yapmak için Keşiş Yaylası'na çıkan sağlık ekipleri, aşı kaydı oluşturmak için şebeke bulamayınca, ellerinde telefonlar, şebekenin çektiği bölgeyi bulmak için yüksek bir yer aradı. Bir bölgede şebekenin çektiğini gören sağlık ekipleri sevinçlerini zılgıt çekerek gösterdi.
Aşılama oranı en düşük illerden olan Van'da sağlık çalışanları, kapı kapı dolaşıp aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Van'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gölardı Mahallesi'nde Keşiş Yaylası'na çıkanları aşılamak için seferber oldu. Yaylaya giden sağlık ekipleri, çadırları gezerek halkı aşı olmaları için ikna etti. Aşı kaydı oluşturmak isterken telefonun çekmediğini fark eden sağlık çalışanları, dağ taş dolaşıp şebeke aradı. Uzun uğraşlar sonucu telefon şebeke noktasını bulan sağlık çalışanları, sevinçlerini zılgıt çekerek gösterdi. Bir süre burada aşı işlemlerini yapan sağlık çalışanları, şebeke tamamen kesilince bu sefer de yayladakileri araçla Keşiş Gölü'ne yakın bir noktaya götürdü. Burada ambulansta hazırlanan aşılar, vatandaşlara yapıldı. Aşılarını olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
'TEPE TEPE ŞEBEKE ARADIK'
Gürpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Gizem Gözen, pandeminin sona ermesi için canla başla çalıştıklarını, halkın da elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Doktor Gözen, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Keşiş Yaylası'na geldik. Vatandaşlar yılın belirli aylarında yaylalara çıkıyor. Bizler de yaylaya kadar geldik. Ancak yaylada şebeke ve internet sorunu yaşadık. Birtakım zorluklar yaşadık. İnternet ve şebeke çekmediği için vatandaşların hizmetlerden mahrum kalmasını doğru bulmadığımız için buralara kadar geldik. İmkan sağlanırsa inşallah birkaç aya kalmadan herkesi aşılayabilirsek artık bu kötü günleri geride bırakmış oluruz. Tepe tepe şebeke aradık. Ben arkadaşlara şebekeyi bulan ilk kişiye sevinç çığlığını atsın dedim. Çünkü uzun bir süre uğraştık ve en son vatandaşları yaylaya yakın şebekenin çektiği bir noktaya getirdik. Araçlarla buraya taşıyarak internet işlerini halledip aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Bölgedeki vatandaşlar da sağ olsunlar bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız gerçekten bu pandeminin bitmesini istiyorsa, elini taşın altına koysun. Aşılarını herhangi bir sağlık kuruluşunun olduğu noktadan yaptırmasını istiyoruz. Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz herkesin ayağına gidiyoruz ama insanlar da bizlere yardımcı olsun" diye konuştu.
ŞEBEKE ZILGITI
İnternete ilk ulaşım sağlayan ve sevinç zılgıtı çeken Hemşire Tuğba Çilka, şöyle konuştu: "Yaylaya geldik, vatandaşları aşılamak için. Çadırlarda aşı yapmak istedik ancak şebeke ve internet sorunu yaşadık. Dağ, taş ve tepe birçok yeri dolaştık ama şebeke bulamadık. İlk şebekeyi bulduğumuz noktada ben ilk onay kodunu alınca çok sevindim ve espri manasında zılgıt çektim. Çadırların etrafında şebeke ve internete erişim sağlayamadık. Bizler de daha sonra vatandaşları kendi imkanlarımızla taşıma yoluyla Keşiş Gölü karşısına getirip aşlamaya başladık."DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN-Tuncay AVCI
2021-07-15 10:41:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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