Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden aşıya tam destek

– Van’ın Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde mobil aşı standı kuruldu.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalışan personele, usta öğreticilere, eğitim gören öğrencilere aşı yapmak için ceviz oyma atölyesi önünde Çatak Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından mobil aşı standı kuruldu. Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince önce aşılama hakkında bilgilendirme yapıldı. Çalışanların ve öğrencilerin sistem üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra korona virüs aşıları yapıldı.

Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aşıya verdiği önem ve Kaymakamımız Mehmet Erdem Akbulut’un destekleri ile burada merkez personeli başta olmak üzere usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimizle aşılarımızı olduk. Daha sağlıklı ve güzel yarınlar için, korona virüsten korunmak için aşı olmalıyız” dedi.

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