VASKİ’den Erciş’teki sel felaketinin ardından yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2021 tarihinde Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaşanan su kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2021 tarihinde etkili olan sağanak yağış sonrası Erciş ilçesinde sel felaketi meydana gelmiştir. İlçedeki birçok yerleşim yeri selden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Yaşanan sel felaketinin ardından ilçenin büyük bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan Morgedik Barajı’ndaki regülatörler selden etkilenmiştir. Sel felaketi ile birlikte; Erciş Morgedik Barajı’ndaki regülatörler selden dolayı oluşan çamur nedeniyle zarar görmüştür. Oluşan arıza nedeniyle ilçenin bir kısmında su kesintileri meydana gelmiştir. Yaşanan sel afetinin ilk anından itibaren VASKİ Genel Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma personelleri arıza veren noktaya ivedilikle intikal ederek, çamur ve muhtelif malzemeler nedeniyle tıkanma sonucu arıza veren regülatörlere müdahale etmiştir. Oluşan arıza sonrası gerçekleştirilen hummalı çalışma sonrası regülatörler temizlenerek açılmıştır. Ancak selden kaynaklı yüksek bulanıklık değeri sebebiyle Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi koruma amaçlı bypass konumunda bekletilmektedir. Tesisteki yüksek bulanıklık değerlerinin normale dönmesiyle birlikte arıtma tesisi devreye alınarak, su kesintisinden etkilenen Beyazıt (Solaha Mevkii), Adnan Menderes Yukarı TOKİ Konutları, Çelebibağ, Akbaş ve Kocapınar mahallelerine hızlı bir şekilde su verilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.