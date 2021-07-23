Van Valisi Bilmez’den helikopterli denetim

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kent genelinde jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarını helikopterle denetledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Van’ın Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş yolu trafik güzergahında alınan önlemleri havadan inceledi. Vali Bilmez, jandarma görevlilerinden yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, Kurban Bayramı süresince hem jandarma hem de emniyet ekiplerinin sürekli sahada çalıştığını belirtti. Havadan ve karadan denetimlerin yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, “İpekyolu, Tuşba Muradiye ve Erciş ilçelerinde havadan denetimlerde bulunduk. Genel durumun iyi olduğunu trafikte ciddi bir yoğunluğun yaşanmadığını gözlemledik. Ekiplerimiz sahada hem vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor hem de onları yönlendirmeye çalışıyor” dedi.



“Sevdiklerimize sağ salim ulaşalım”

Van il genelinde 162 polis ve 13 jandarma ekibinin bayram süresince sürekli sahada olduğunu anımsatan Bilmez, “Trafik kurallarına uyulması konusunda sürekli uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımızın genel anlamda kurallara uyduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Dikkat edelim, sevdiklerimize sağ salim ulaşalım. Acele etmeyelim. Bayram sonrası dönüşe geçenlerin mutlaka yolda mola vermelerini, dinlenmelerini ve güvenli bir şekilde seyretmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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