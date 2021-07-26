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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı Kıbrıs gazisi Aktuğ vefat etti

İHA

Vanlı Kıbrıs gazisi Aktuğ vefat etti

Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ'un ağabeyi Kıbrıs gazisi Reşat Aktuğ vefat etti.
Bir süredir tedavi gören Kıbrıs gazisi Reşat Aktuğ ((67) vefat etti. Kıbrıs gazisi Aktuğ’un cenazesi Hacı Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi. Altuğ'un cenazesine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve yakınları katıldı.

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