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(Özel) İngiltere’de bulamadığı şifayı Van’da buldu Glumos tümörü hastası, Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu

İHA

(Özel) İngiltere’de bulamadığı şifayı Van’da buldu Glumos tümörü hastası, Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu

İngiltere’de yaşayan ve glumos tümörü nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Hatun Kaplan isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
İngiltere’de yaşayan Hatun Kaplan, glumos tümörüne yakalandı. İngiltere’de hastanelere giden Kaplan, oradaki doktorların şaşkınlığına tanık oldu. İngiltere’deki doktorların daha önce görmedikleri için şaşırdıkları bu hastalık karşısında Türkiye’ye gelen Kaplan, arayışa geçti. Daha sonra sosyal medyada haberlerine rastladığı Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Kaplan, zaman kaybetmeden Van’a geldi. Burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Kaplan, geçirdiği başarılı operasyon neticesinde sağlığına kavuştu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Kaplan’ın; İngiltere’deki hekimlerin ‘bu hastalığı daha önce hiç görmedik’ sözü üzerine tereddütte kaldığını ifade ederek, “Hastamız tereddüt edince tıp eğitimi alan kızı internetten araştırma yapmış ve Türkiye’den birkaç hekimle görüşmüşler. Daha sonra benimle irtibata geçtiler. Kendim birebir diyaloga geçince hastamız bundan etkilenip, Van’a gelmeye karar verdi. Ben de filmlerini ve raporlarını istedim. Hastamız daha önce boynundan bir ameliyat geçirmiş. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyordu. Büyük de bir tümörü vardı ve yerleşimi de çok derindeydi. Ama buna rağmen kendi geliştirdiğimiz tekniklerle hiçbir yan etki gelişmeden ameliyatını gerçekleştirdik ve hastamızı bu problemden kurtardık” dedi.
Yaklaşık bir saatlik operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getiren Başel, “Hastamızı bir gün tedbir için yoğun bakımda beklettik. Şu anda sağlığı yerinde ve inşallah birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda özellikle yapılan haberler nedeniyle Türkiye’nin her ilinden hasta kabul ettiklerinin altını çizen Başel, “Önceden yaptığımız ameliyatları haberlere vermeyip sadece bilimsel yayınlarda yer veriyorduk. Bunu da hastalarımız görmüyordu. Bazı hekimler öyle bir tablo çiziyor ki, hasta otomatikman depresyona giriyor. Bir hastamız bu hastalıktan dolayı eşinden, bir hastamız nişanlısından ayrılmış. Bir hastamıza ‘çeneni keseceğiz, felç olabilirsin, üç ay yemek yemeyeceksin’ deyince nişanlısı bunu duyunca nişanı bozmuş. Tabi biz ameliyat haberlerini yapınca, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Mersin’e ülkenin her yerinden hastamız var. Buna da basının gücü diyorum. Şu anda İngiltere’den hastamız yaptığımız haberler neticesinde bize ulaştı. Hastaların bir şekilde doğru adrese gitmeleri çok önemli” diye konuştu.
İngiltere’den gelen Hatun Kaplan isimli hasta ise daha önce çok rahatsızlandığını ancak hastalığının ne olduğunu bilemediğini vurgulayarak, “Yüzümde ve boynumun altında şişlik fark ediyordum. Aşırı derecede ter döküyor, gözlerim kararıyor ve ara ara baş dönmeleri yaşıyordum. Doktora gittiğimde tahliller sonucunda hastalığımın glumos tümörü olduğunu kanıtladılar. Ameliyatının çok riskli olduğunu söylediler. Türkiye’ye oğlumu görmeye geldiğimde daha da kötü oldum. Oğlum alanında çok iyi bir uzman doktor bulduğunu ve ısrarla onun yanına gitmemizi söyledi. Bende iyi olmadığım için kabul ettim. Buraya hocamla konuşmaya geldiğimde onun işinde son derece başarılı ve bilgi sahibi olduğunu, hastasına değer verdiğini gördüm. Ondan çok pozitif enerji aldım ve ameliyatı seve seve kabul ettim. Ameliyat çok zorlu ama başarılı geçti. Şu anda tümör alınmış durumda. Hocamın ellerinden öpüyorum. Bu tür sorunları olan kişiler, nerede olurlarsa olsunlar güvende hissetmiyorlarsa bu hocayı tavsiye ediyorum. Tümör üzerinde çok başarılı bir profesör. Sağlığımı ona borçluyum” dedi.
Hatun Kaplan’ın oğlu Ulaş Karahan da, Prof. Dr. Halil Başel’i sosyal medyadan bulduğunu belirterek, “Bu konuda çok araştırma yaptım. Hocaya çok güvendik. O yüzden annemi İstanbul’dan Van’a getirdim. Hocamız çok başarılı ameliyat gerçekleştirdi ve annem çok sağlıklı. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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