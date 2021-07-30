YYÜ, vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik randevu sayılarını azalttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YYÜ, vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik randevu sayılarını azalttı

DHA

YYÜ, vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik randevu sayılarını azalttı


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Covid-19 vaka başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik başvuru randevu sayılarını azalttığını açıkladı.
Aşılama oranının düşük olduğu, Türkiye genelinde 17-23 Temmuz'da illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 126,3 olarak açıklanan Van'da hastanelerde de yoğunluk arttı. Kentin en büyük hastanelerinden biri olan 656 yatak kapasiteli Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde de Covid-19 başvurularındaki artış nedeniyle poliklinik başvuru randevu sayılarını azalttığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Covid-19 vaka başvurularındaki artış sebebiyle hastanemizde poliklinik başvuru randevu sayıları azaltılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-07-30 11:25:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afgan göçmenler parklarda yatıp kalkıyor
YEREL HABERLER Afgan göçmenler parklarda yatıp kalkıyor
Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını sevindirdi Yasak kalktı, Van kedisi yurt dışına çıkabilecek Van kedisine 2 ayda 30 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Bakanlık kararı Van kedisi hayranlarını ...
Dijital Sergi Merkezini 20 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Dijital Sergi Merkezini 20 bin kişi ziyaret etti
Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı
YEREL HABERLER Mahalle, 4 ay aradan sonra ikinci kez karantinaya ...
VASKİ personeline yönelik sağlık taraması
YEREL HABERLER VASKİ personeline yönelik sağlık taraması
Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ayda 147 sokak hayvanını sahiplendirdi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ayda 147 sokak hayvanını ...
Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı
Erciş’te trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Erciş’te trafik kazası: 7 yaralı
Vali Bilmez’den ‘Vanspor’ açıklaması
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ‘Vanspor’ açıklaması
Erasmus öğrencilerinden Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Erasmus öğrencilerinden Vali Bilmez’e ziyaret
Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespit çalışması
YEREL HABERLER Van'da sel sonrası temizlik ve hasar tespit çalışması
Başkale'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başkale'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
HDP'lilerin müzikle seslerini bastırmaya çalıştığı annelerden biri binaya girmeye çalıştı
YEREL HABERLER HDP'lilerin müzikle seslerini bastırmaya çalıştığı ...
Vanlı anne: “10 yıldır HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim” Vanlı annelerin evlat eylemi devam ediyor
YEREL HABERLER Vanlı anne: “10 yıldır HDP ve PKK ile savaşan bir ...
Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen vatandaşların yardımına koştu
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi selden etkilenen ...
Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi Sel suları konteyneri böyle parçaladı
YEREL HABERLER Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi Sel suları konteyneri ...
Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup Kaçak göçmenler güvenlik güçlerine yakalanmamak için toplanma yerlerine üçerli gruplar halinde gidiyor
YEREL HABERLER Kaçak göçmenlerin yeni taktiği üçerli grup Kaçak ...
Van Büyükşehir Belediyesinin ‘kuaförlük kursu’ başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin ‘kuaförlük kursu’ ...
Tuşba Belediyesinin mahalleleri güzelleştirme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin mahalleleri güzelleştirme ...
Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı
Sarayı'da su taşkınları
YEREL HABERLER Sarayı'da su taşkınları
Hakkari- Van karayolunda heyelan meydana geldi, yol kapandı
YEREL HABERLER Hakkari- Van karayolunda heyelan meydana geldi, yol ...
Muradiye'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Muradiye'de trafik kazası: 4 yaralı
Van’da Akşener’e “trafik sıkıştı, gidin” isyanı Akşener’in esnaf ziyareti mesai bitimine denk gelince vatandaş isyan etti
YEREL HABERLER Van’da Akşener’e “trafik sıkıştı, gidin” ...