Bakan Yardımcısı İnce: “Selden etkilenen kim varsa karış karış dolaşıp hizmet ediyoruz" Bakan Yardımcısı İnce Çaldıran’da

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, selin vurduğu Van’ın Çaldıran ilçesinde incelemelerde bulundu.

Van’da bulunan Muhterem İnce, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’la birlikte selin vurduğu Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Sel mağduru vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten İnce, ziyaretini ise sosyal medya hesabında, “Selden etkilenen kim varsa karış karış dolaşıp hizmet ediyoruz. Biriz, beraberiz” notuyla paylaştı.

Bakan Yardımcısı İnce'nin ziyaretinde Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de hazır bulundu.

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