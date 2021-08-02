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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana gelen selde çok şükür can kaybı yok”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver: “Meydana gelen selde çok şükür can kaybı yok”

Van’da meydana gelen selin ardından incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, “Selde çok şükür can kaybı ve yaralımız yok” dedi.
Van’da öğle saatlerinde merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi, Karpuzalan, Kavuncu, Sarmaç ve Gövelek mahallelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Meydana gelen sel felaketinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ, İtfaiye, Emniyet, Jandarma ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Ekipler bölgede bir yandan balçık ve çamur temizliği yaparken, bir yandan da bodrum katlarını basan sel sularını tahliye etmeye çalıştı. Olaydan dakikalar sonra Bostaniçi Mahallesi’ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile bölgede incelemelerde bulundu. İncelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Suver, dünyanın bir iklim değişikliği yaşadığını ve bu nedenle doğal felaketlerin meydana geldiğini belirtti. Türkiye’nin de bu olumsuzluktan nasibini aldığını ifade eden Suver, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde yangın ve sel meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla nerede bir sıkıntı varsa devletimiz tüm birimleriyle oradadır. Saat 14.00 sıralarında Van ilimizin Bostaniçi, Karpuzalan, Kavuncu, Sarmaç ve Gövelek mahallelerinde ani yağış su baskınına dönüştü. Meydana gelen selde çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. Fakat yaklaşık 8 evimizin bodrum katında sel nedeniyle çamur taşınmış durumda. Kurumlarımızın tüm birimleri meydana gelen afetin giderilmesi, halkımızın tekrar huzura kavuşması için canla başla çalışmaktadırlar. Temiz suyumuz var ve elektrikte sıkıntımız yok” diye konuştu.
Bölgedeki çalışmaları inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yaşanan olumsuz hava koşullarında ilçenin Bostaniçi Mahallesi başta olmak üzere bazı mahallelerin selden etkilendiğini söyledi. Aslan, “Ekiplerimiz üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Bostaniçi Mahallemizdeki spor salonumuzda sıkıntı sayılmayacak bir durum söz konusuyken, bazı binalarımızın bodrum katına çamur durmuş durumdadır. Tespit ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.
Bakan Yardımcısı Suver ve beraberindekiler, Bostaniçi Mahallesi’nin ardından diğer kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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