Orman yangını şehitleri anısına fidan bağışı Van'dan Antalya'ya kardeşlik eli

Van İl Müftülüğü, ülke genelinde yaklaşık bir haftadır süren orman yangınlarında şehit olan vatandaşların anısına fidan bağışında bulundu.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir hafta geride kalırken, 5 ilde 14 noktada söndürme çalışmaları devam ediyor. Ülkenin birçok ilinden gıda, fidan ve benzeri yardımlar gönderilirken, Van İl Müftülüğü de orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Van’dan Antalya’ya fidan gönderdi.

İHA muhabirine konuşan Van İl Müftü Vekili Abdulselam Özdere, “Bizler Van İl Müftülüğü ve vatandaşlar olarak, ülkemizde meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntü ve kederle takip ediyoruz. Ne yazık ki ülkemiz tarihte eşine çok az rastlanacak bir yangın dönemini yaşıyor. Bu yönüyle baktığımızda her ne kadar ülkemizin batısında ormanlar yanıyorsa da, Vanlılar olarak ciğerimiz ve yüreğimiz yanıyor diyebiliriz. Bu yaşananlar bizi moral ve motivasyon olarak büyük bir üzüntü, büyük bir kedere gark etmiş durumda. Bizlerde Van İl Müftülüğü olarak yüreğimizde yaşadığımız bu acıyı, bu buhranı ifade etmek ve özellikle Antalya başta olmak üzere ülkemizin ilgili şehirleri ve yörelerine meydana gelen yangın felaketlerinde şehit olan kardeşlerimizin anısına Van’dan birer fidan alıp, Antalya’da onların anısına dikilmek üzere gönderiyoruz” dedi.



“Bu acıyı yürekten yaşıyoruz”

Ülkede yaşanan felaketler nedeniyle insanların ayrıştırıcı olmak yerine birlik olması gerektiğini ifade eden Özdere, “Şu anda Aişei Sıdıka Kız Kur'an Kursundayız. Öğrencilerimiz, hocalarımız, vatandaşlarımız ve bizler bu acıyı yürekten yaşıyoruz. Bu kederi kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz. Müslümanlar bir insan vücudu gibidir. Endonezya’da, Türkiye’de, İslam coğrafyasının bir başka beldesinde yaşanan herhangi bir sıkıntı bütün Müslümanları o şekilde üzüntüye ve düşünceye sevk etmeli, yaşanan sıkıntıların atlatılması noktasında onları harekete geçirmelidir. Bizler vefat eden 8 kardeşimizin anısına, 8 fidanımızı gönderiyoruz. Bu vesileyle Van İl Müftü Vekili olarak şahsım ve çalışma arkadaşlarım, öğrencilerimiz ve hocaları adına oradaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz, geride kalan ailelere sağlık ve sıhhat dileklerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.



“Devletimiz büyük bir devlettir”

Devletin tüm imkanlarıyla zarar gören ve mağdur olan vatandaşın yanında olduğunu kaydeden Özdere, “Yangının çapı ve büyüklüğü ne kadar olursa olsun, devletimiz büyük bir devlettir. Devletimiz kadim bir devlettir. Her doğal afette olduğu gibi bu afette de devletimiz tecrübesiyle, kadim tarihiyle, maddi imkanlarıyla bu sıkıntının da üstesinden gelecektir. Bölgede vatandaşlarımızın yaralarını saracaktır ve sarmaya da başlamıştır. Bu noktada çaba sarf eden tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimizin bu felaketi ortadan kaldırmak için sarf ettikleri çabanın da bir an önce amacına ulaşmasını, nihayete ermesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

