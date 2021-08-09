Van'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı duyumuna istinaden, bir araç takibe alındı. Takip sonucunda mahallenin çıkışında jandarma kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada; aracın motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız 1 adet AK47 Kalaşnikof marka 7.62 mm çapında piyade tüfeği, tüfeğe ait 3 adet şarjör ve 126 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. Araç sürücüsü M.S.Ç. ve araçta bulunan T.Ü. isimli şahıslar gözaltına alınarak, suç unsuru malzemelere el konulmuştur. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.