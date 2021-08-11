Van'da kaçak sağlık hizmeti verilen iş yerine operasyon

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekiplerinin, yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir iş yerinde yaptığı aramalarda tıbbi malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı´nca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi´nde yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunan bir iş yerinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3 doktor önlüğü, 3 hasta muayene masası, 1 tıbbi elektronik cihaz, 9 bin 235 çeşitli tıbbi malzeme ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-08-11 16:31:32
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