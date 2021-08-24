Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Van’a eğitim yatırımları konusunda önemli bir müjde verildi.

Bakan Özer’in imzasıyla Van’da 21 yeni okulun yapımı için start verilirken, eğitim yatırımlarında aslan payı alan Van’da durum sevinçle karşılandı. Göreve gelir gelmez özellikle okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için yoğun bir çaba içerisinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunan yanı sıra illerin okul ihtiyaçlarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda, Van iline 21 yeni okulun müjdesini veren Bakan Özer, Van’da yapılacak eğitim yatırımlarının Van’ın derslik ihtiyacını büyük ölçüde gidereceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Van’da eğitim yatırımları konusunda göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, söz konusu eğitim yatırımlarına yönelik inşaat sürecini hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi. Temel eğitim yatırımlarında 2021 yılı için Bakan Özer’den güzel bir müjde alan Van’da da durum sevinçle karşılandı. Öğrenci sayısı bakımından 81 il arasında ilk sıralarda yer alan Van’ın eğitimine rahat bir nefes aldıracağından söz eden vatandaşlar, bu önemli yatırımlar için Bakan Özer’e teşekkürlerini dile getirdiler.



Vatandaşlardan Bakan Özer’e teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Van’ın derslik ihtiyacını giderme konusunda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğundan söz eden vatandaşlar, “İnşallah okulların yapımında hızlı bir süreç işlenir. İnanıyoruz ki, 21 yeni okulun yapılması Van’a bu anlamda rahat bir nefes aldıracaktır. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.

Görüntüsü, mimarisi ve estetiği ile güzel eğitim yuvalarının Van’a kazandırılmasının insana verilen değerin önemli bir göstergesi olduğundan söz eden vatandaşlar, “Bu güzel eserlerin hayata geçirilmesi ve bu güzel eğitim yuvalarında öğrencilerimizin eğitim alması bizi ayrı bir mutlu ediyor. Gerçekten de öğrenciler için nezih ortamlar oluşturuluyor. Bunun için de ayrıca yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.



İpekyolu rahat bir nefes alacak

Van’ın gerek nüfus gerekse öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yeren İpekyolu’nda adeta kangren haline gelen sorunda çözüme kavuşuyor. Özellikle İpekyolu’nda 32 derslikli binaların yapılmasının ilçedeki öğrenci yoğunluğuna rahat bir nefes aldıracağını belirten vatandaşlar, bir kangren haline gelen sorunun da böylelikle çözüme kavuşacağını belirttiler.



Van ili 2021 temel eğitim yatırım programı şu şekilde belirlendi:

İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu, İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 8 Derslikli Anaokulu, İpekyolu İlçesi Arıtoprak Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokul, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi 2 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Halkalı Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Gölyazı Mahallesi 2 Derslikli İlkokul, Edremit İlçesi Kavurma Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Edremit İlçesi Esentepe Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi 8 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Şehit Jan. Bnb. Kıvanç Cesur Mahallesi 24 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Altıyol Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 24 Derslikli Ortaokul, Özalp İlçesi Kırkçalı Mahallesi 12 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Kargalı Mahallesi 8 Derslikli Ortaokul, Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 12 Derslikli İlkokul, Saray İlçesi Kekikdüzü Mahallesi 4 Derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Atalan Mahallesi 4 Derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Kuşluk Mahallesi 2 Derslikli İlkokul, Gürpınar İlçesi Dikenli Mahallesi 1 Derslikli İlkokul ve 1 adet lojman olarak belirlendi.

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