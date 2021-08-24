Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi

İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer’den Van’a yatırım müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Van’a eğitim yatırımları konusunda önemli bir müjde verildi.
Bakan Özer’in imzasıyla Van’da 21 yeni okulun yapımı için start verilirken, eğitim yatırımlarında aslan payı alan Van’da durum sevinçle karşılandı. Göreve gelir gelmez özellikle okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için yoğun bir çaba içerisinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunan yanı sıra illerin okul ihtiyaçlarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda, Van iline 21 yeni okulun müjdesini veren Bakan Özer, Van’da yapılacak eğitim yatırımlarının Van’ın derslik ihtiyacını büyük ölçüde gidereceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Van’da eğitim yatırımları konusunda göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, söz konusu eğitim yatırımlarına yönelik inşaat sürecini hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini söyledi. Temel eğitim yatırımlarında 2021 yılı için Bakan Özer’den güzel bir müjde alan Van’da da durum sevinçle karşılandı. Öğrenci sayısı bakımından 81 il arasında ilk sıralarda yer alan Van’ın eğitimine rahat bir nefes aldıracağından söz eden vatandaşlar, bu önemli yatırımlar için Bakan Özer’e teşekkürlerini dile getirdiler.

Vatandaşlardan Bakan Özer’e teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Van’ın derslik ihtiyacını giderme konusunda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğundan söz eden vatandaşlar, “İnşallah okulların yapımında hızlı bir süreç işlenir. İnanıyoruz ki, 21 yeni okulun yapılması Van’a bu anlamda rahat bir nefes aldıracaktır. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dediler.
Görüntüsü, mimarisi ve estetiği ile güzel eğitim yuvalarının Van’a kazandırılmasının insana verilen değerin önemli bir göstergesi olduğundan söz eden vatandaşlar, “Bu güzel eserlerin hayata geçirilmesi ve bu güzel eğitim yuvalarında öğrencilerimizin eğitim alması bizi ayrı bir mutlu ediyor. Gerçekten de öğrenciler için nezih ortamlar oluşturuluyor. Bunun için de ayrıca yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

İpekyolu rahat bir nefes alacak
Van’ın gerek nüfus gerekse öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yeren İpekyolu’nda adeta kangren haline gelen sorunda çözüme kavuşuyor. Özellikle İpekyolu’nda 32 derslikli binaların yapılmasının ilçedeki öğrenci yoğunluğuna rahat bir nefes aldıracağını belirten vatandaşlar, bir kangren haline gelen sorunun da böylelikle çözüme kavuşacağını belirttiler.

Van ili 2021 temel eğitim yatırım programı şu şekilde belirlendi:
İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 32 Derslikli İlkokul, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi 16 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu, İpekyolu İlçesi Yukarınorşin Mahallesi 8 Derslikli Anaokulu, İpekyolu İlçesi Arıtoprak Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokul, İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi 2 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Halkalı Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Tuşba İlçesi Gölyazı Mahallesi 2 Derslikli İlkokul, Edremit İlçesi Kavurma Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Edremit İlçesi Esentepe Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, Başkale İlçesi Tepebaşı Mahallesi 8 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Şehit Jan. Bnb. Kıvanç Cesur Mahallesi 24 Derslikli İlkokul, Çaldıran İlçesi Altıyol Mahallesi 8 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 24 Derslikli Ortaokul, Özalp İlçesi Kırkçalı Mahallesi 12 Derslikli İlk ve Ortaokulu, Özalp İlçesi Kargalı Mahallesi 8 Derslikli Ortaokul, Muradiye İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 12 Derslikli İlkokul, Saray İlçesi Kekikdüzü Mahallesi 4 Derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Atalan Mahallesi 4 Derslikli İlkokul, Gevaş İlçesi Kuşluk Mahallesi 2 Derslikli İlkokul, Gürpınar İlçesi Dikenli Mahallesi 1 Derslikli İlkokul ve 1 adet lojman olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını halay çekerek kutladı
YEREL HABERLER Yayladaki besiciler, hayvanlarının suya kavuşmasını ...
Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez Van İl Jandarma Komutanı oldu
YEREL HABERLER Van İl Jandarma Komutanı değişti Gaziantep İl ...
Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Malazgirt’teki yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi’nin sinema günleri başladı
Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya ulaşan suyu halaylarla karşıladılar
Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 593 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 593 bin 150 adet sentetik ecza ele geçirildi
Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
YEREL HABERLER Yaylaya suyun ulaşmasını halaylarla karşıladılar
Vanspor FK 6. Olağan Kongresi gerçekleşti Vanspor FK Başkanı Seyithan İşsiz oldu
YEREL HABERLER Vanspor FK 6. Olağan Kongresi gerçekleşti Vanspor FK ...
Van'da, PKK'ya ait taarruz tipi el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, PKK'ya ait taarruz tipi el bombaları ve ...
Van'da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu
Muradiye’de samanlık yangını
YEREL HABERLER Muradiye’de samanlık yangını
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
YEREL HABERLER Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’e başarı plaketi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş’e başarı plaketi
Çaldıran Belediyesi okulları eğitim-öğretim yılına hazırlıyor
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesi okulları eğitim-öğretim yılına ...
Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu
YEREL HABERLER Van’ın ilk kadın arama kurtarma timi kuruldu
Süphan Dağı’nda kar kütlesi hızla eriyor Süphan Dağı’na tırmanan dağcılar kar kütlelerinin hızla eridiğini gözlemledi
YEREL HABERLER Süphan Dağı’nda kar kütlesi hızla eriyor Süphan ...
Akdamar İskelesine otobüs seferleri başladı
YEREL HABERLER Akdamar İskelesine otobüs seferleri başladı
Tuşba Belediyesinin asfalt yama çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinin asfalt yama çalışmaları aralıksız ...
Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes kesen deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibinden nefes ...
13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği olayla ...
Muradiye’den selzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Muradiye’den selzedelere yardım eli
Çatak cevizi tescillendi
YEREL HABERLER Çatak cevizi tescillendi
(Özel) Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Vanlı öğrenciler yetenek sınavlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.