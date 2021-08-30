Van, Bitlis ve Hakkari'de 30 Ağustos coşkusu



Behçet DALMAZÖzcan ÇİRİŞMehmet ÖZKAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ (DHA)30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Van, Bitlis ve Hakkari'de törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan halkın bayramını kutlayan Vali Bilmez, kutlamaları izleyen asker üniformalı 14 aylık Çınar Varlık'ı kucağına alarak sevdi.

Van Valiliği'nce düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ilçe kaymakamları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdulah Şevli, Van İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bülent Mercimek, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından halk oyunları oynandı, mehteran gösterileri yapıldı. Kutlamalar Vali Bilmez ve Van Bölge Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu'nun Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan halkı tebriği ile devam etti. Bu sırada Vali Bilmez, kutlamaları izleyen asker üniformalı 14 aylık Çınar Varlık'ı kucağına alarak sevdi. Tören geçidi ile kutlamalar sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Programın ardından Bitlis Valisi Ustaoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

HAKKARİ'DEKİ KUTLAMA VALİLİK ÖNÜNDE

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Törenin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN

2021-08-30 12:42:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.