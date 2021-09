Askerler için tuşlu telefonu akıllıya çevirdi Teknolojik cihazları tamir eden Tatlı, projelerini Bakan Varank'a sunmak istiyor

Van’da teknolojik cihazları tamir eden Savaş Tatlı, askerler aileleriyle özlem giderebilsin diye tuşlu telefona dokunmatik özelliği yükleyerek kamera taktı.

Yıllar önce askerlik yapan Savaş Tatlı, tuşlu telefon nedeniyle ailesine fotoğraf gönderemeyip özlem gideremeyince, tuşlu bir telefonu dokunmatiğe dönüştürmek için mücadele verdi. Geliştirdiği telefona görünmez ekran özelliği de ekleyen Tatlı, tasarladığı gözlükle ekranı sadece kendisi görebiliyor.

Yeni tasarladığı telefonla askerlerin her alanda ailelerine fotoğraf göndererek özlem giderebileceğini söyleyen Savaş Tatlı, “Ekrandan görünmez, arkadan dokunmatik özelliğe sahip bir telefon tasarladım. Arkaya basınca tuşları kilitliyor, tekrar basınca tuşlar geri geliyor. Önden de görünmez bir telefon, ekranı kesinlikle görünmüyor. Ben askerdeyken, askerler sürekli tuşlu telefon kullanıyordu. Çoğu insan ailesine ulaşmakta zorluk çekiyordu. Çoğu aileler evlatlarından askerlik fotoğrafları istiyorlardı, ama gönderemiyorlardı. Çünkü tuşlu telefon kullanıyorlardı. Askerden geldikten sonra, fotoğraf gönderme konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar için çalıştım. Ekran üzerinde baya çalıştım ve görünmez yaptım. Arkadan da bir tane parmak okuyucu tuş kilidi yaptım. Bunu Hakkari’ye götürdükten sonra üzerine biraz daha çalışmalar yapacağım. 108 Megapiksel kamera ve gece görüş kamerası eklemeyi düşünüyorum. Maksat telefonlar atılmasınlar. Çoğu insan bundan da razı değil ama görüyorsunuz ne tür teknolojiler çıkarılıyor” dedi.



“Askerler için droneli termal görüş kamarasına sahip telefon icat edebilirim”

Askeri personeller için droneli ve termal görüş kameraya sahip telefon üretebileceğini ifade eden Tatlı, “Gece görüş termal kameranın sebebi ise askerimizin taşımakta zorluk çektiği büyük cihazlar. Kendimiz buna bizzat şahidiz. Ufak bir telefonu gece görüşlü yaptıktan sonra bütün personelimiz kolaylıkla taşıyabilir. Her yerde her alanda kullanılabilir. Ayrıca askerimizin zorlukla gireceği yerlere, buna ufak bir özellik daha ekleyip istediği yere götürebilir. Gitmeden önce oradaki alanı telefonla tarayacak, alan tarandıktan sonra istediği yere gidebilir. Bu çalışma küçük oyuncak araba, bir nevi özel yapım olacak. Ekstradan eğer imkan varsa bu telefon değil, daha büyük dokunmatik bir telefonun içeriğine ufak bir gece görüşlü drone yerleştirmeyi düşünüyorum. Bazı yerler var askerimiz giremiyor, telefonunu çıkartacak tuşa basacak yandan drone çıkacak. Drone çıktığı anda o drone artık keşif yapacak. Yani kolaylıkla artık askerimiz karanlık alanlarda istedikleri yerlere girebilecek. Ben buradan Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a seslenmek istiyorum. Eğer uygun görürlerse projelerimi kendisine sunmak istiyorum” diye konuştu.

