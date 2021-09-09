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Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar

DHA

Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 20'nci haftada da sürdürdü. 2 hafta arayla yapılan eylemde bir araya gelen ailelerin sesleri, HDP'liler tarafından yüksek sesle müzik açılarak bastırılmaya çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler de "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme katılan Nazlı Sancar, "Kızım savcı olacaktı. Hayallerini çaldılar. Onların evlatları özel kolejlerde okuyor. Doğurduğum Şeyma'yı, canımı, ciğerimi istiyorum"dedi.
Van'da çocukları PKK'lı tarafından kaçırılan aileler, 20'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz" sloganı attı. Eyleme 10 yıl önce PKK tarafından kaçırılan kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, HDP il binasına girmek istedi. Ancak kadın polisler izin vermedi. Sinir krizi geçiren Sancar, yere düşerek fenalaştı. Kadın polisler, Sancar'a su vererek sakinleştirmeye çalıştı.
'KIZIM SAVCI OLACAKTI, HAYALLERİNİ ÇALDILAR'
Kızı Şeymanın henüz 13 yaşındayken HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya götürüldüğünü söyleyen Nazlı Sancar, "Ben 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Ama boynumu eğmiyorum. Bu 20'nci haftadır Van'da eylem yapıyoruz. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle hepimiz kazanacağız.Biz evlatlarımızı söke söke onlardan alacağız. Biz evlatlarımızı HDP ve PKK için doğurmadık. Vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsun diye doğurduk. Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar. Kızımın elinde kalem alıp silah verdiler. Ben kızıma gelinlik giydirmek istiyordum. Kefen giydirmek istemiyordum. Kendi evlatlarını özel kolejlerde okutuyorlar, bizim gibi fakir fukarının çocuklarını götürüp dağlarda mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Çocuklarımızı aç ve susuz bırakıyorlar. Alllah bizim hakkımızı bırakmasın. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Doğurduğum Şeyma'yı istiyorum. Canımı, ciğerimi istiyorum. Şeyma kızım eğer beni duyuyorsan gel teslim ol. 10 yıldır senin peşindeyim. Her saniye, her saat benim aklımdasın. Orası senin yerin değil, onların silahını at gel. Onlar haindirler, bebek ve çocuk katilidirler" dedi.
'OĞLUM ÜNİVERSİTEDE OKURKEN KAÇIRILDI'
7 yıl önce Balıkesir Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih için eyleme katılan Ekrem Arslan (75) ise, "Oğlum üniversetide okurken kaçırıldı. 7 yıldır haber alamıyorum. Ben oğlum için eyleme katıldım. Yanlış yerdesin oğlum gel teslim ol. Orası senin yerinn değill" dedi.
Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan Saliha Mert de, "Oğlum İstanbul'daydı. HDP yandaşları kandırarak PKK'ya götürdü.Oğlumu satarak götürmüşler, aldıkları parayı da yemişler. Benim oğlum aç mı, susuz mu bilmiyorum. Bu zaferi biz kazanacağız. Oğlum sen beni duyuyorsan gel teslim ol. Kardeşlerin seni istiyor. Gel devletine teslim ol. Katil olma, sen öyle bir çocuk değilsin" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-09-09 13:37:49

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