Van Sağlık İl Müdürlüğü tarafından pandemi ve aşılama konulu istişare toplantısı düzenlendi

Van Sağlık İl Müdürü Porf. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında, pandemi kapsamında aşı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Van Sağlık İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya sağlık müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) başkanları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Porf. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Toplantının amacı Van’da ki pandemi süreci hakkında daha etkin bir şekilde mücadele etmek adına ikinci ve üçüncü doz aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın aşı konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamak için rutin olarak toplantılarımızı yapmaktayız. Hepimizin bildiği gibi mutant virüs atağı ile karşı karşıyayız. Bu nedenle daha sıkı tedbirler almamız gerekiyor. Bu süreçte aşı çok önemli lütfen il ve ilçelerimizde sırası gelen vatandaşlarımızı uyararak aşısını yaptırmalarını, Covid19 aşısı yapan kişilerde meydana gelebilecek ölümleri azalttığı bilinmekte ve pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin ve yoğun bakım servisinde yatanların çoğunun aşılarını yaptırmadıkları bilinmekte” dedi.

İlde iki doz aşılama oranının yüzde 49 olduğunun altını çizen Porf. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Bizim 2. dozda ve 3'ü dozda artışa geçmemiz gerekiyor. Bunun için 10 kişilik bir ekibi oluşturduk. İkinci ve üçüncü doz aşıları geçmiş vatandaşlarımızı arayarak aşı davetinde bulunmaktalar. Ayrıca müdürlükte de yine bir 10 kişilik bir grup oluşturmuş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın sağlığı için başarılı olmak, olumlu sonuç alabilmek için gayret gösterip ikna edici olmak lazım. 13 ilçe sağlık müdürlüğümüz de kendi bünyesinde ekip oluşturup vatandaşları doğru bilgilendirip hastane yoğun bakımlara düşmemeleri için aşılarını en kısa sürede yaptırtmalarını sağlamak. Vefat edenlerin çoğu aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızdan oluşmakta. Önümüz kış zorlu bir süreç bizi bekliyor. Mevsimsel grip aşısı nasıl oluyorsak Covid19 aşısını da yaptırtmamız gerekecek. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu virüs varyantları oluşmaması için aşılarımızı aksatmamak ve bu mutasyonlu varyantlara karşı aşılarımızı yaparsak başarılı olacağız” diye konuştu.

Amaçlarının daha fazla insana ulaşarak pozitif sayısını mümkün olduğunca düşürmek olduğunu ifade eden Porf. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Önümüzdeki kış sezonunda ciddi sıkıntılar yaşamamak adına vaka sayısını düşürmemiz gerekiyor. En büyük silahımız aşı. Doğu illeri arasında maviyi geç yakaladık, ama vaka sayımız azdı. Buda ekip çalışmasıyla yapılan bir başarıdır. Birinci doz aşıda maviyi yakaladık. Sizlerin başarısıyla bunu sağlıyoruz. Bizdeki filyasyon çalışmaları ve pandemi merkezindeki arkadaşlarımızın düzenli ve oturulmuş sistemi sayesinde vakalara ve aşılama oranlarına hızlı bir şekilde ulaşacağız. Sağlık çalışanlarımızın bu güzel gayretli çalışmalarıyla başarıyı yakalıyoruz. Bu başarıyı vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti sağlamak adına ikinci ve üçüncü doz aşılarını da zamanı geldiğinde yaptırtmaları olacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar tarafından istatistiki veriler eşliğinde Covid19 salgını sürecinde alınan tedbirler ve aşılama süreci gözden geçirildi. İldeki kamu hastaneleri, Aile Sağlık Merkezleri, kurulan aşı noktaları, üniversite ve özel hastanelerin bünyesinde sürdürülen aşı uygulamaları, filyasyon çalışmaları, günlük test sayıları, yoğun bakım ve rutin hizmetler hakkında genel durum değerlendirmesi yapıldı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.