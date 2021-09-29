Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi

İHA

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin, potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle korona virüsün yayılımını engellediği tespit edildi.
Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız’ın araştırmaları sonucunda Van Gölü’nün sodalı suyunda önemli bir gelişme kaydedildi. Van Gölü suyundan örnek alan Prof. Dr. Cansız, bu suyla bir sprey hazırladı. Cansız, 60 korona virüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Araştırma neticesinde, pH değeri 9,3 olan Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyi sıkan hastaların korona virüsü hafif atlattığı da orta çıktı. Yapılan bu araştırma, Van Gölü suyunun şifalı olduğuna inanan Vanlıları sevindirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü’ne düzenli girerek burun mukozalarını sürekli göl suyuyla temizleme fırsatı bulanların korona virüse yakalanmasının, bunu yapmayanlara oranla daha az olduğunu söyledi. Dr. Tatlı, bu durumda düzenli suya girenlerle, çeşitli nedenlerle suya girmeyi aksatanlarda korona virüse yakalanmaların görüldüğüne dikkat çekti.

“Van Gölü’nde düzenli yüzenlerde korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı”
İHA muhabirine konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, Van Gölü’nde şu ana kadar yüzenlerin korona virüs salgınına yakalanmadığını, yakalananların ise hafif semptomlarla atlattığının altını çizdi. Tatlı, “Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri, doğa güzelliği, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle korona virüs salgını başladıktan sonra Van Gölü’ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Van Gölü suyu korona virüsün çoğalmasını engelliyor”
Yapılan araştırmalar neticesinde Van Gölü suyunun korona virüsü engellediğinin kanıtlandığını dile getiren Tatlı, “Harun hocamız burun mukozası üzerindeki etkilerinden söz etmiş. Korona virüs enfeksiyonu bildiğiniz üzere hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Hava yoluyla bulaştığı için öncelikle burun mukozasına yerleşiyor. Van Gölü’nün özelliği sodalı ve alkali su olması, normal deniz suyu spreylerinden pH değeri 7 ila 8 arasında ama gölümüzün alkali oranı daha yüksek. Bu da korona virüsün çoğalmasını engellediği Harun hocamız tarafından ortaya konulmuş bir gerçek. Buradan halkımıza özellikle salgın burundan yayıldığı için ve burunda korona virüsün çoğalmasını yani viral yük dediğimiz olayın artmasını engellemek adına Van Gölü suyunu tavsiye edebiliriz” diye konuştu.

“Van Gölü'ne dalış yaptığım için korona virüsü çok hafif atlattım”
Van Gölü’nde 5 yıldır dalış yaptığını ve yakalandığı korona virüsü hafif belirtilerle atlattığına dikkat çeken Van Sualtı Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Halil İbrahim Atacan ise “Van Gölü’nde 5 yıldır dalış yapıyorum. Korona virüs salgını ilk çıktığı zamanda bu hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığım süreçte dalış yapıyordum ve bu nedenle çok hafif atlattım. Bununla alakalı sualtı birimimiz bir araştırmada yaptı. Benim de gönüllü şekilde içinde yer aldığım araştırmada, korona virüsü geçiren dalgıçlarda görülen belirtiler izlendi. Bu çalışmalarda tüm personeller, korona virüsü çok hafif düzeyde atlattı. Bu anlamda korona virüsün çok fazla etkisini görmedik. Birçok hastalığa iyi gelen Van Gölü, korona virüse de iyi geldiği yönüyle tekrar ön plana çıktı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
(Özel) Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın yardımına koştu Fırça ve boyayı bu sefer resim için değil evi yanan vatandaş için ellerine aldılar Öğretmen ve öğrenciler yangında zarar gören evi boyadı
YEREL HABERLER (Özel) Öğretmen ve öğrenciler evi yanan vatandaşın ...
Van’da okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Van’da okul kantinleri denetlendi
Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı
YEREL HABERLER Van, Duhok Turizm Fuarı’nda yerini aldı
Erciş’te korkutan yangın
YEREL HABERLER Erciş’te korkutan yangın
Sel felaketinde görev alanlara teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Sel felaketinde görev alanlara teşekkür belgesi
Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu
YEREL HABERLER Van'da, selin vurduğu mahalleye konteynerler kuruldu
Sel bölgesinde konteyner kent çalışması
YEREL HABERLER Sel bölgesinde konteyner kent çalışması
Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız kalmadı
YEREL HABERLER Başkan Tanış, engelli vatandaşın talebine kayıtsız ...
Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesinden asfalt çalışması
Genel Sekreter Çelikel, görme engelliler futsal müsabakasını izledi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel, görme engelliler futsal ...
VASKİ’den zorunlu su kesintisi
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi
Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapıp devlet büyüklerine hakaret ...
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
YEREL HABERLER Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor Uzun kuyruklu horoz Vanlı esnafın maskotu oldu Uzun kuyruğunu görenler özçekim yapıyor
YEREL HABERLER Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor Uzun kuyruklu ...
Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin 3. büyük turizm fuarı açılış için gün ...
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
İlçelerdeki itfaiye amirliği binaları yenileniyor
YEREL HABERLER İlçelerdeki itfaiye amirliği binaları yenileniyor
VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den zorunlu su kesintisi duyurusu
Başkale’de 5 semt sahası yapılıyor
YEREL HABERLER Başkale’de 5 semt sahası yapılıyor
Yalnız yaşayan Zahide Teyze'nin evi onarılıyor
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan Zahide Teyze'nin evi onarılıyor
Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da kaçak cep telefonu ve tıbbi ilaç ele geçirildi
Van’da 19 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 19 şahıs yakalandı
12 operasyonda 13 organizatör hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER 12 operasyonda 13 organizatör hakkında işlem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.