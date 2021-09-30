Genel Sekreter Çelikel, Gürpınar ilçesindeki çalışmaları inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesini ziyaret ederek, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Gürpınar ilçesine giden Genel Sekreter Çelikel, ilk olarak Gürpınar Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Fatih Kayabaşı ile makamında görüşen Genel Sekreter Çelikel, Gürpınar ilçesine yapılan yatırımlar ile ilgili toplantı yaptı. Yapılan toplantıya ayrıca Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı ve ilgili daire başkanları katıldı.

Yapılan toplantının ardından Genel Sekreter Çelikel ve beraberindekiler, Karakaş Mahallesi’ne gitti. Burada Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 2 kilometrelik yolda inceleme yapan Genel Sekreter Çelikel, ilgili kişilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Örmeli Mahallesi’ne giden Genel Sekreter Çelikel, yapımı tamamlanan 3 kilometrelik yolu gezdi. Yol ile birlikte yapılan altyapı ve sanat çalışmalarını da inceleyen Çelikel, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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