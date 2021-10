Edremit’te PTT Mobil Aracı hizmet vermeye başladı

Van’ın Edremit ilçesinde, vatandaşların tüm PTT işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ‘PTT Mobil Aracı’ hizmet vermeye başladı.

Edremit Belediyesi, belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların çeşitli taleplerinin giderilmesi noktasında da kurumlar arası köprü oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Edremit merkezde bulunan PTT şubesinin birçok mahalleye uzak oluşundan dolayı harekete geçen Edremit Belediyesi, özellikle Esentepe, Erdemkent ve Erenkent mahallelerinde hizmet verecek olan bir şubenin kurulması yönünde olan talepleri çözüme kavuşturdu. Talepler doğrultusunda PTT Baş Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan talebin çözülmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu. Kısa sürede TOKİ’lere hizmet verecek bir noktaya mobil aracı servis edilirken, vatandaşların tüm işlemlerinin yapmalarına olanak sunuldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit TOKİ’ler bölgesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm vatandaşlara hizmet verecek olan mobil aracın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Başkan Say, “Mobil aracımız, TOKİ’ler kavşağımızda bulunan Fen İşleri Müdürlüğümüz garajında konuşlandırılmıştır. Burada her gün mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız, Mobil PTT ile havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilatı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları gibi merkez ve şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yapılabilecekler. Vatandaşlarımızın talebinin anında karşılanarak çözüme kavuşturulmasında gerekli hassasiyeti gösteren Van PTT Baş Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

