Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Van’ın Başkale ilçesinde bugün etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede öğlen saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, 3 bin 600 metre yüksekliğe sahip İspiriz Dağı’na kar olarak düştü. Beyaza bürünen İspiriz Dağı kartpostallık görüntü oluşturdu.

Van Hakkari yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu. Bölgede yağan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

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