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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı

İHA

Van'da kafes avcılığı yapan 5 kişi jandarmaya takıldı

Van’ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde kafes avcılığı yapan 5 kişi, avladıkları 2'si canlı 5 kınalı keklikle birlikte jandarmaya takıldı. Yakalanan 5 şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Altındere Karakol Komutanlığı ekipleri ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol faaliyetlerinde 2 ayrı araçta arama yaptı. Yapılan arama kaçak avlanmış 2’si canlı 5 kınalı keklik ile kafeslere el konulurken, 5 şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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