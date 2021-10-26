Van polisi ‘yasa dışı bahis’ konusunda vatandaşı uyardı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘yasa dışı bahis’ konusunda vatandaşı uyararak el broşürü dağıttı.

Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Ekim 2021 tarihinde Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan Silahtaroğlu Van Spor FK ile Sivas Belediye Spor müsabakası öncesi taraftara yasa dışı bahis konusunda el broşürü dağıtılarak bilgilendirilme yapıtlı.

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, her türlü siber suçlarla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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