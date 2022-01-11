Van'da 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 30, Başkale'de 22, Çatak'ta 37 ve Gürpınar ilçesinde ise 36 olmak üzere toplam 125 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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