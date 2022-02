PAK ekibi çığ ve sel felaketlerine hazır

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 33 personelin görev alacağı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi kuruldu.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 33 çevik kuvvet personelinin görev alacağı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibine verilen eğitimler tamamlandı. Vatandaşın güvenliği için gece gündüz çalışan polis ekipleri, çığ ve sel felaketlerine karşı da can ve mal kaybının yaşanmaması adına görev alacak.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tanıtım programında konuşan Polis Amiri Nadir Öztürk, “Emniyet teşkilatı olarak, vatandaşımızın her türlü zor durumunda yanında olmayı birinci görev olarak görüyoruz. Bu anlamda ülkemiz genelinde meydana gelebilecek doğal afetlerde, vatandaşımızın yanında olmak, diğer kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla İçişleri Bakanımızın talimatıyla, Türkiye genelinde toplam 7 ilde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerimiz bünyesinde arama kurtarma timlerimiz kuruldu” dedi.



“Tatbikat ile başarılı sonuçlar elde ettik”

Van’ın çığ felaketleri açısından risk içeren bir bölge olduğunu ifade eden Öztürk, “Bu anlamda arama kurtarma timimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Personelimizin bilgi ve becerisini arttırmak, kapasitelerini genişletmek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlenmektedir. İlimizde bulunan diğer kurumların da destekleriyle personellerimize öncelikle 2 aylık bir kentsel arama ve kurtarma eğitimi verildi. Daha sonradan da zorlu kış şartlarında hayatı idame ettirmesinde ve meydana gelebilecek felaketlerde, durumsal farkındalıklarını ve müdahale kapasitelerini arttırmak amacıyla bir hafta süren ve uygulamalı eğitimi de içeren bir çığ eğitimi verildi. Alınan eğitimlerin ardından yapılan tatbikat ile başarılı sonuçlar elde ettik. İlimizde toplam 33 personelimizden oluşan PAK timi ve bir arama kurtarma aracımızla meydana gelebilecek afette, vatandaşlarımızın yanında olmak, diğer kurum ve kuruluşlara da destek olmak amacıyla hazırız” diye konuştu.



“PAK timi olarak görevlere hazırız”

Arama kurtarma ekibi ve araçla ilgili bilgi veren Polis Memuru Ali Çelen ise “PAK timi meydana gelebilecek her türlü afete karşı yapılacak müdahaleler için AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere kurulan bir birliktir. Aracımız, kentsel arama kurtarma aracı olarak hizmet veriyor. 6 haftalık bir eğitimden sonra görevimize başladık. Akabinde geçtiğimiz ay, arama kurtarma ve çığ eğitimi aldık. Arkadaşlarımız aldıkları eğitimlerle afetlere karşı hazır hale geldiler. PAK timi olarak görevlere hazır” şeklinde konuştu.

Tanıtım programında Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da PAK ekibine başarılar diledi.

Program Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde fotoğraf çekimiyle sona erdi.

