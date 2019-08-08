Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedisi Nazlı, tek seferde 10 yavru doğurdu.

AA'nın haberine göre duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, aslan yürüyüşü ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli kültür varlığı arasında yer alan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan merkezdeki Van Kedi Villası'nda koruma altında tutulan kedilerin sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde sürekli artıyor.

Oyun alanları, havuz, dinlenme odaları gibi imkanların bulunduğu merkezde korumaya alınan kedilerden Nazlı da tek batında 10 yavru doğurdu.

"VAN KEDİLERİ ORTALAMA 4 YAVRU DOĞURUYOR"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedisi neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Bilimsel çalışmalarla kedilerin popülasyonunun her geçen yıl arttığını anlatan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Van kedileri ortalama 4 yavru doğuruyor. Bu yıl bir kedimizin 10 yavru doğurmasına çok sevindik. Koruma altında olan bir hayvanda bu derece çok sayıda doğum olması bizi mutlu etti. Keşke tüm kedilerimiz 10 tane yavru doğursa. Bu doğum, Van kedilerinde şimdiye kadar duyabildiğimiz en yüksek rakam. Buna rekor diyebiliriz. Kedilerin sayısındaki artış önemli bir gelişme. Annede 8 meme olduğu için her yavruya bir meme düşmüyor. Anne ve yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Eğer anne sütü yetmezse takviye önlemler alıyoruz."

"ZİYARETÇİ SAYIMIZ SÜREKLİ ARTIYOR"

Kedi sayısıyla birlikte merkeze gelen ziyaretçi sayısının da arttığını belirten Kaya, sahiplenme duygusu ve yapılan tanıtımlarla toplumda da bu konuda bilincin geliştiğini ifade etti.

Ziyaretçi sayısının günlük 500'ün altına düşmediğini kaydeden Kaya, "Özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi geliyor. Kedilerin her yönüyle bir kültürel varlık olduğunu ve bunun korunup tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.