Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları ABD Başkanı Trump'ın dikkatini dağıttı

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Oval Ofis'te düzenlediği toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları gündem oldu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te enflasyon hakkında açıklama yaparken JD Vance'in yeşil-beyaz renkli yonca desenli çoraplarına gözü takıldı ve gülmeye başladı.

I knew he'd comment on these socks 🤣 https://t.co/VNYxgF49Ti — JD Vance (@JDVance) March 12, 2025

"Enflasyondan bahsetmem gerek" diyen Trump'ın bir sonraki cümlesi "Bu çorapları sevdim. Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim." oldu.

Trump'ın yorumunun ardından JD Vance de kahkahalarla gülmeye başladı.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan JD Vance, "Bu çoraplar hakkında yorum yapacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.