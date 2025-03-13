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        Haberler Dünya Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları ABD Başkanı Trump'ın dikkatini dağıttı | Dış Haberler

        Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları ABD Başkanı Trump'ın dikkatini dağıttı

        Oval Ofis'te açıklama yapan ABD Başkanı Trump'ın dikkati, Başkan Yardımcısı JD Vance'in renkli çoraplarıyla dağıldı. Enflasyon hakkında konuşan Trump, bir anda gülerek "Bu çorapları sevdim. Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 08:53
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        Vance'in çorapları Trump'ın dikkatini dağıttı
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        ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile Oval Ofis'te düzenlediği toplantıda Başkan Yardımcısı JD Vance'in çorapları gündem oldu.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te enflasyon hakkında açıklama yaparken JD Vance'in yeşil-beyaz renkli yonca desenli çoraplarına gözü takıldı ve gülmeye başladı.

        "Enflasyondan bahsetmem gerek" diyen Trump'ın bir sonraki cümlesi "Bu çorapları sevdim. Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim." oldu.

        Trump'ın yorumunun ardından JD Vance de kahkahalarla gülmeye başladı.

        Sosyal medya hesabından o anları paylaşan JD Vance, "Bu çoraplar hakkında yorum yapacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.

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