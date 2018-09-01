Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes rakamlar

Vancouver Whitecaps ve San Jose Earthquakes, 02 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:00. 37 puanlı Vancouver Whitecaps 13. sırada bulunuyor, San Jose Earthquakes 20 puana sahip ve 23. sırada. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 579 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, San Jose Earthquakes sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps son hafta oynanan San Jose Earthquakes maçında 2-3 kazandı.

San Jose Earthquakes, FC Dallas karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vancouver Whitecaps, 25 gol attı ve 19 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 18 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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