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Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van’da polis ekiplerince FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı
Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı
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İHA

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “29 Kasım-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs, ‘kasten yaralama’ suçundan aranma kaydı bulunan ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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