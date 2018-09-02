Varbergs BoIS FC - IFK Varnamo maçı istatistikleri

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Varbergs BoIS FC, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Varbergs BoIS FC 18 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken IFK Varnamo 18 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. IFK Varnamo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 789. İddaa'da Varbergs BoIS FC kazanır 1.90, berabere biter 3.00, IFK Varnamo kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Varbergs BoIS FC önceki hafta GAIS mücadelesinde 3-0 yenildi.

IFK Varnamo, Örgryte karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Varbergs BoIS FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Varbergs BoIS FC, kendi sahasında 12 gol attı, 18 gol yedi.

IFK Varnamo, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Varnamo 6 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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