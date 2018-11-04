Varbergs BoIS FC - IK Brage Borlange düellosu

İsveç Superettan maçında Varbergs BoIS FC ile IK Brage Borlange, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 29 puanlı Varbergs BoIS FC 13. sırada bulunuyor, IK Brage Borlange 41 puana sahip ve 6. sırada. Varbergs BoIS FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. IK Brage Borlange, son 5 maçında 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 808 kodlu maçı oynayanlar; Varbergs BoIS FC galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, IK Brage Borlange galibiyet oranı 3.60. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Varbergs BoIS FC önceki hafta IK Brage Borlange mücadelesinde 4-1 kazandı.

IK Brage Borlange ise Varbergs BoIS FC maçında 4-1 yenildi.

Varbergs BoIS FC, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 24 gol yedi.

IK Brage Borlange, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IK Brage Borlange, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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