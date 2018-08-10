Varbergs BoIS FC - Vasby United sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Varbergs BoIS FC ile Vasby United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Varbergs BoIS FC 14 puanla 14. sırada, Vasby United 31 puanla 3. sırada bulunuyor. Varbergs BoIS FC son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vasby United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 396 kodlu maçı oynayanlar; Varbergs BoIS FC galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, Vasby United galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Varbergs BoIS FC önceki hafta IFK Varnamo mücadelesinde 5-0 yenildi.

Vasby United, Halmstads karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Varbergs BoIS FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Varbergs BoIS FC, kendi sahasında 11 gol attı, 17 gol yedi.

Vasby United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasby United, 6 gol atarken 4 gol yedi.

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