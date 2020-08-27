Vatan Şaşmaz kimdir? sorusu ünlü oyuncu ile ilgili detayları öğrenmek isteyenlerin gündeminde. Pek çok projede yer alan Vatan Şaşmaz, sunuculuk da yapıyordu. Ancak Vatan Şaşmaz en çok Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteriyle hafızalara kazındı. Vatan Şaşmaz'ın ölümü ise büyük bir sır olarak kaldı. Vatan Şaşmaz, manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'taki bir otel odasında tabanca ile öldürüldü. Vatan Şaşmaz ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında bir süre fotomodellik yapan Şaşmaz, eş zamanlı olarak bazı reklam filmlerinde ve şarkı kliplerinde yer oynadı.

Çeşitli kanallarda yıllarca ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle yıldızı parlayan Vatan Şaşmaz, Akşemseddin Hazretleri’nin hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.

Aynı zamanda 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe Filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prense Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

Birçok TV kanalındaki programlarda ve çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapan Vatan Şaşmaz, bir süre boyunca TRT Spor’da yayınlanan Taraftar Yarışıyor adlı programı sunmuştur.

Öte yandan bir süre boyunca da TVem kanalında yayınlanan Vatan Mutfağı adlı yemek programını sunmuştur.

14 Temmuz 2011 tarihinde İngiltere'de konsoloslukta Nurşen Kocayaş ile dünya evine giren Vatan Şaşmaz, Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 Ocak 2014 tarihinde anlaşmalı boşanma kararıyla 2,5 yıl süren evliliğinden tek celsede boşandı.

Vatan Şaşmaz ve Yasemin Adalı

Ardından 13 Eylül 2015 tarihinde Vatan Şaşmaz, bir yıldır birlikte olduğu mimar Yasemin Adalı ile evlendi.

Vatan Şaşmaz, günümüzde TRT Haber kanalında yayınlanan "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarışma programını sunuyordu.

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir lüks otelde, manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştür. Vatan Şaşmaz'ı vuran Filiz Aker, ardından intihar etmiştir.