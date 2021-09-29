Mardin'de bir 'Kıskanç' klibi 0:00 / 0:00

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'Vaypier' adıyla tanınan Asıl İsmi Ahmet Kaya Büyükdoğu, yakında piyasaya süreceği ilk teklisi olan 'Kıskanç' adlı şarkısı için kolları sıvadı. Vaypier, şarkısının klibinin çekimleri için tarihi öneme sahip olan, doğal ve kültürel özellikleriyle dikkat çeken ve Türkiye'nin en eski yerleşkelerinden biri olan memleketi Mardin'i seçti. Pandemi dönemini fırsata çeviren genç müzisyen, bu dönemde söz ve müziği kendisine ait 3 olan şarkıyı da repertuvarına ekledi.

''Küçüklüğümden bu yana müzikle içli dışlı bir yapım var'' diyen Vaypier, ''Müziği maddi unsurlara dayanarak değil tamamen sevdiğim ve ilgi duyduğum bir alan olduğundan dolayı müzikle uğraşmaktayım. 'Kıskanç' oldukça soft, dikkat çekici ve akılda kalıcı bir parça olmakla beraber, bu parçanın hazırlanmasında ülkemiz tarihinin en köklü illerinden biri olan Mardin yöresinin de katkısı oldukça büyük oldu. Amacım, maddiyattan önce ülkemiz coğrafyasında kalıcılığımı sürdürmektir'' açıklamasında bulundu.

Ahmet Kaya Büyükdoğu, Vaypier'ın anlamını şu şekilde açıkladı; ''Vaypier, kelime algoritması iletişimi güçlü kendinden emin anlamı taşımaktadır. Kelimenin kökeni antik yunana dayanmaktadır. Müzik sektöründe iletişim kendini anlatma ve ifade sanatı çok önemli bir yere sahip olduğundan dolayı uzun zamandır 'Vaypier' kullanıcı adımı taşımaktayım.''