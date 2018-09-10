Öne Çıkanlar
Burak Yılmaz
Futbol
Haberler > Futbol > Ve Burak Yılmaz konuştu! Trabzonspor haberleri

Ve Burak Yılmaz konuştu!

Burak Yılmaz, TFF’ye yaptığı başvuruyla alakalı kendisini savunarak, "Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un golcü oyuncusu, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti!

10 Eylül 2018 Pazartesi, 10:07:26 | Güncelleme:

Trabzonspor’da son günlerin en çok tartışılan konusu olan Burak Yılmaz tarafından açıklamalar geldi. Alacağı olan 800 bin euro için TFF’ye başvuran Burak, son günlerdeki tartışmalara açıklık getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, kendi üzerinden algı operasyonunun yapıldığını kaydetti.

Karadeniz Gazetesi’ne konuşan tecrübeli forvet, hakkı olanı istediğini belirterek, “Başkasının parasını istemiyorum. Hak ettiğim kendi paramı talep ediyorum. Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem Türkiye Futbol Federasyonu’na hem de Trabzonspor Kulübü’ne gidiyor” dedi.

Bordo-mavili yıldız, yaşanan süreci değerlendirerek, “Üzerimde algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu her futbolcunun yapması gereken bir şey. Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım. Benim işim futbol. İşimi yapmaya devam edeceğim. Sakatlığım tamamen geçmeden de oynamayı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 4
  • Misafir 24 dakika önce
    g.saraydan niye gönderildi sorusuna cevap arayanlara....
  • Misafir 41 dakika önce
    Verin şunun parasını kovun ya gelmiş 33 yaşına şu saatten sonra fayda gelmez en iyi zamanında bile kazma dediğimiz adam 5 büyükleri parmağında oynatır olmuş yazık Türk futbplunun haline
  • Misafir 7 dakika önce
    100 x beğene bilsem, 100x beğenecem t yorumunuzu.
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.