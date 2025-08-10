Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?

        MasterChef Türkiye'de eleme gecesi! MasterChef'te 10 Ağustos Pazar akşamı elenen isim netlik kazandı. Bilindiği gibi Cumartesi günü yedeklerden ana kadroya giren isim belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim açıklandı. Peki, 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 17:29 Güncelleme: 11.08.2025 - 00:12
        Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Gizem

        Tunahan

        Cansu

        İrem

        İhsan

        Özkan

        Çağlar

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen ilk yarışmacı Tunahan oldu.

        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Gizem (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Özkan

        İrem

        Merve

        İhsan

        Eylül

        Sercan

        Cansu

        Tunahan

        Kırmızı Takım

        İlhan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sezer

        Furkan

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Çağlar

        Ayla

        Sümeyye

