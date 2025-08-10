MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi! MasterChef'te 10 Ağustos Pazar akşamı elenen isim netlik kazandı. Bilindiği gibi Cumartesi günü yedeklerden ana kadroya giren isim belli olmuştu. Pazar akşamı ise yarışmaya veda eden isim açıklandı. Peki, 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
Masterchef Türkiye eleme gecesinde yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmadan elenmemek için rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 10 Ağustos Pazar MasterChef elenen isim açıklandı mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen ilk yarışmacı Tunahan oldu.
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Gizem (Takım Kaptanı)
Çağatay
Özkan
İrem
Merve
İhsan
Eylül
Sercan
Cansu
Tunahan