MasterChef''te veda gecesi... Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı MasterChef'te bir yarışmacı son yemeğini yaptı. İki etaplı finalin ardından şefler tarafından en az puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda etti. MasterChef'in yeni bölümünde eleme potasında yer alan yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için birbiriyle sıkı bir mücadele içine girdi. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...