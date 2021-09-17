Vedat Alexander Şen kimdir? Kayıpları bulan Müge Anlı, son programında 33 yıldır ailesinden ve hatta ülkesinden uzaklarda yaşayan Vedat Alexander Şen'i ailesiyle kavuşturdu. Yaşanan duygu dolu atmosfer Müge Anlı'yı ağlattı. Peki, Vedat Alexander Şen kimdir? İşte emrak edilip araştırılanlar...

VEDAT ALEXANDER ŞEN KİMDİR?

Fatma Kahraman ve Adil Yaman çifti, yaşadıkları zorlu yaşam koşulları ve ailelerinin zorlamasıyla 1988 yılında Hülya ve Vedat isimli bebeklerini İzmir Basmane'de bir mektupla cami avlusuna bıraktı. Çocuklar daha sonra Almanya'da bir aileye evlattık verildi.

Durumu büyüyünce öğrenen Vedat Alexander Şen, kendisini evlatlık alan ailesinden ayrılıp öz anne ve babasını aramaya başladı. Uzun bir serüvenin ardından Türkiye'de Müge Anlı'ya başvuran 4 çocuk babası Vedat Alexander Şen kısa süre içerisinde ailesini buldu.

DNA işlemleri devam etse de aile ve Vedat'ın birbirinden emin olması üzerine büyük kavuşma bugün Müge Anlı'da gerçekleşti. Vedat'ın çaresizlikler içerisinde evlatlarından ayrılmak zorunda kalan annesi Fatma Hanım ile buluşma anı ise Müge Anlı'yı göz yaşlarını tutamadı.