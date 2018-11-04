Vejle-Kolding - Horsens maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig maçında Vejle-Kolding ile Horsens, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 12 puanlı Vejle-Kolding 13. sırada bulunuyor, Horsens 20 puana sahip ve 5. sırada. Vejle-Kolding son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Horsens, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 615 kodlu maçı oynayanlar; Vejle-Kolding galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Horsens galibiyet oranı 2.50. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Vejle-Kolding son hafta oynanan Silkeborg maçında 5-0 yenildi.

Horsens, Naestved karşılaşmaında 5-1 yenildi.

Vejle-Kolding, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Vejle-Kolding, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Horsens, dış sahada 4 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Horsens 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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