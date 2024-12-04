Vekillere 'sosyal medya' uyarısı

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 2025 yılı merkezi bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine ilişkin yol haritası görüşüldü. Nasıl bir strateji izleneceği tartışıldı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Edinilen bilgiye göre toplantıda Genel Başkan Özgür Özel, milletvekillerine sosyal medya uyarısında bulundu. Son dönemde CHP Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerini kurultay tartışmasına ilişkin açıklamalarına da göndermede bulundu. Özel'in "Bir eleştiriniz varsa gelin burada söyleyin, sosyal medyada partimizi tartıştıracak, zora sokacak açıklamalarda bulunmayın" dediği belirtildi.