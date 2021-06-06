Velayet tartışmasında eski kayınpederini vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Zonguldak Ereğli'de, Aytaç T. (36),eski kayınpederi Bilal Y.'yi (59) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kırmanlı Mahallesi Mehmet Çelikel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muradiye Y.'den boşanan Aytaç T., iki çocuğunun velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Aytaç T., eski kayınpederi Bilal Y.'nin evine gitti. Kapıda başlayan tartışma sonrasında belindeki tabancayı çıkaran Aytaç T., Bilal Y.'ye ateş etti.

Eski kayınpederini kolundan ve ayağından vuran Aytaç T. kaçarken, Bilal Y. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.