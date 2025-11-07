‘Veliaht’ heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geldi

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam yayınlanan 9'uncu bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Yeni bölümünde Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşarken Zülfikar, otogar seçimlerinde oğlu Zafer’in yani Timur’un aday olacağını açıkladı. Anneleri Gönül’ün doğum günü kardeşler arasında kutlanırken Derya, annesinin hiç bilmediği büyük sırrıyla karşı karşıya kaldı. Timur’un otogara adaylığı Yahya’nın intikam ateşini yeniden güçlendirirken Reyhan da kardeşi Doğa’nın güvenliği için Timur ile olan ilişkisine son verdi. Bölümün sonunda Reyhan ve kardeşi kaçırılırken finale ise abisinin yaşadığını öğrenen Gülşah’ın otogarda Timur’un karşısına çıkması damga vurdu.

Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 5,25 izlenme oranı (rating) 15,00 izlenme payı (share), AB’de; 4,92 izlenme oranı (rating) 16,05 izlenme payı (share) ve Total’de de 3,97 izlenme oranı (rating) 11,82 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

REKLAM Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan ‘Veliaht’, heyecanı yüksek 9'uncu bölümüyle seyircilerle buluştu. Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı dizi, 9'uncu bölüm sosyal medyada da çok konuşuldu. Diziyle ilgili sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 3 saat X Türkiye’de TT listesinde yer aldı. 'VELİAHT’IN 9'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 9'uncu bölümünde Vezir’in Timur ve Reyhan’ı öpüşürken görmesi sonrasında Timur ve Vezir arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Silah çeken Vezir’e karşılık Timur da onun yıllardır sakladığı ailenin büyük sırlarını ortaya döktü. Vezir’den sevdiklerinin zarar görmeyeceğine dair teminat alan Timur, onun sırlarını koruyacağının sözünü verdi.

Timur ve Vezir karşı karşıya: Timur ve Reyhan’ı gören Vezir ise bu konuda hemen konağa gelip Kudret’i uyardı. Kudret ise Reyhan’ın evde Zafer’den de uzaklaşmasından duyduğu rahatsızlığı Reyhan’a da söyleyerek onu sert bir şekilde çalışmaması konusunda uyardı. Reyhan ise yıllar boyu Zafer’in iyileşmesine onun nasıl engel olduğunu Kudret’in yüzüne vurdu, söyledikleri karşısında çok sinirlenen Kudret kendine engel olamayıp Reyhan’a tokat attı. Reyhan ise hiç geri adım atmayarak bu hareketi Zafer’le ilgili bir itiraf olarak kabul ettiğini söyledi. Yahya, Selim’le beraber Zülfikar’ın otogarda düşmesi için planlar yapmaya devam etti. Hemşinli Davut’la anlaşan Yahya, Zülfikar’ın güvenli yollarına bir operasyon yapmaya çalıştı ama Timur’un zekası yine önlerine çıktı. Yahya ve Derya’nın arasındaki çekim giderek artarken Yahya’nın başkalarıyla yan yana gelmesi Derya’yı kıskançlık krizine soktu. Beyazıt’la gidecekleri yemeği duyan Yahya ise onların olduğu mekana Büşra’yla gelerek Derya’yı çileden çıkarmaya devam etti. REKLAM Yahya, Derya ve Beyazıt’ın gecesine dâhil oluyor: Anneleri Gönül’ün doğum günü kardeşler arasında bir duygu seli yaratırken o güne özel yaptıkları hazırlıklarla kutladılar. Annelerinin görüntülerini izleyen kardeşlerden Derya ise bugüne kadar hiç fark etmediği bir detayı yakaladı ve annesinin gizli aşkına dair kafasında soru işaretleri oluştu. Reyhan, kardeşi Doğa’nın açık cezaevine geçişi için onu karşılarken onları büyük bir sürpriz bekliyordu. İkisini silahla gelen kişiler tehdit ederek kaçırırken bu esnada Zülfikar ise tüm otogarı karşısına topladı. Zülfikar, otogar seçimlerinde oğlu Zafer’in yani Timur’un aday olacağını açıkladı. Timur’un otogara adaylığı Yahya’nın intikam ateşini yeniden yükseltirken yeni bölümde Yahya’nın buna karşı nasıl bir plan yapacağı merak konusu oldu.