'Veliaht' ilk bölümüyle zirvede başladı

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı uzun süredir heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Veliaht’, dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, ilk bölümüyle zirveye oturdu.

Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyan ‘Veliaht’ın oyuncuları ve ekibi diziyi, Atlas Sineması’nda hayranlarıyla izleyerek ilk bölüm heyecanını beraber yaşadı.

İlk bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan dizi; ABC1 20+’da 4,60 izlenme oranı (reyting) 15.48 izlenme payı (share), Total’de de 4,06 izlenme oranı (reyting) 13,65 izlenme payı (share) ve AB’de 3,31 izlenme oranı (reyting) 13,09 izlenme payı (share) elde ederek ABC1 kategorisinde birinci oldu. ‘Veliaht’ sosyal medyada da izleyenlerin büyük beğenisini toplarken 12 saat boyunca listelerden inmedi.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı ‘Veliaht’, ilk bölümüyle dün akşam SHOW TV’de izleyicilerin karşısına çıktı.

Setin ilk gününden beri uyum içinde çalışan ekip ve oyuncular ilk bölümü hep beraber izlediler. Ekibin dizinin ilk bölümünü izlediği Atlas Sineması’nda heyecan bir saniye düşmezken bölümün finalinde tüm ekip birbirine sarılarak mutluluklarını paylaştılar. Hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 12 saat 45 dakika X Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Zülfikar Karslı, Esenyurt Otogarı’nda;

Kız kardeşi ve annesine tek başına bakmaya çalışan seyyar tamirci Timur’un başı ise babasından kalan borçlardan dolayı tefecilerle dertteydi. Hem kız kardeşinin hayallerini gerçekleştirmek hem de evi geçindirmek için kendisini ailesine adamıştı. Bir gün yaptığı işin ödemesini alamayınca yolu Zülfikar Karslı’yla kesişti.

Timur ile Zülfikar’ın ilk karşılaşması;

Öldürülen babasının intikamını almak için Esenler’e dönen Yahya’nın da gelmesiyle Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmadı. Sağ kolu Vezir’i bu iş için görevlendirmiş ama henüz istediği gibi bir aday bulamamıştı. Yahya ise otogara geldiği gibi boş durmadı ve Zülfikar Karslı’ya karşı alttan alta intikam planını uygulama başladı.

Yahya Kaptan, Esenler Otogarı’na giriş yaptı;

Timur’la yolları kesiştikten sonra Zülfikar Karslı onu emektar otobüsünün tamiri için eve çağırttı. Tamir sırasında eksik parçayı almak için şehre dönen Timur, yolda Zülfikar’ın gelini Reyhan’ın kaçırılmasına denk geldi ve onun hayatını kurtardı. Reyhan ise Zülfikar’la yaptığı anlaşma sonucunda Karslı Ailesi’nin evine Zafer’le evlenip girmişti. Zafer annesinin ölümünün travmasını yıllardır atlatamamış ve kendisini eve kapatmıştı. Reyhan’la evli olsalar da hiçbir zaman gerçek bir çift hayatı yaşamıyorlardı. Reyhan karşısına bir anda çıkıp onun hayatını kurtaran Timur’un kim olduğunu merak etti ve ilgisini ondan alamadı.