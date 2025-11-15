SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek 'Veliaht'ta aşkların sınanacağı büyük bir hesaplaşma yaşanıyor.

İşte 'Veliaht'ın 10. Bölüm 4.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, tüm engellere rağmen Timur ve Reyhan'ın aşkı devam ederken, Timur'un aile özlemi dinmiyor.

Yahya, aşk masalının bitmemesi için Derya'ya ortak evlerinde buluşmayı teklif ederken, Büşra'nın; "Yahya'yla evlenmek istiyorum baba" sözleri dikkat çekiyor.

Reyhan'ın Ayşe'nin çalıştığı lokantaya gidip Timur için annesinin elinden yemek alması duygu dolu anlara sahne olurken, Timur'un silahının patladığı anlar tanıtıma damgasını vuruyor.

Yeni bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.