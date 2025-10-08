‘Veliaht’ın yeni bölümünden ikinci tanıtım

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın beşinci bölümünden ikinci tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla Veliaht’ta geçmişin sırları su yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Reyhan arasında imkânsız bir aşkın gölgesi büyürken, Yahya ve Derya’nın baş başa yemek yediği anlar, bitmemiş bir aşkı yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Zülfikar’ın, alınmamış intikamdan söz ettiği anlar ise Karslı ailesinin karanlık geçmişini bir kez daha ortaya seriyor. Yahya ve Derya’nın aşk dolu bakışları, Gülendam’ın Zafer’i öpmesi ve Timur ile Reyhan’ın tehlikeli yakınlaşmalarıyla tüm karakterler geri dönülmez bir yola sürükleniyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla yaşanacaklara dair ilgi giderek artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.