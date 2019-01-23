Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Caracas’taki yerel idarecilerle bir araya geldiği toplantıda, ülkede iktidar ve muhalefetin bugün düzenleyeceği mitingler çerçevesinde alınan tedbirleri görüştü. Sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla muhalefete açık desteğini ilan eden ABD Başkan Yardımcısı Pence’e cevap verdi.

Pence’in “Sesinizi duyurun.” ifadeleriyle muhalefete desteğinin “açık bir darbe çağrısı” olduğunu söyleyen Rodriguez, “Mike Pence, bugün ne yapılması gerektiği yönünde talimatlar vererek Venezuela’yı yönetmeye çalışıyor.” diye konuştu.

AA'nın haberine göre; ABD’deki federal hükümetin kapalı olduğuna işaret eden Rodriguez, Pence’e “Kendi işlerinle ilgilen.” dedi.

PARAGUAY'DAN MUHALEFETE DESTEK

Öte yandan İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumuna katılan Paraguay Devlet Başkanı Mario Abda Benitez, burada katıldığı bir panelde Venezuela muhalefetine verdiği desteği yineledi. Venezuela’daki Ulusal Meclisin bir geçiş hükümeti kurması durumunda destek verip vermeyecekleri sorusu üzerine Benitez, “Böyle bir şey olsaydı biz Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu hükümetin başı olarak tanırdık.” ifadesini kullandı.

VENEZUELA’DA BUGÜN GÖSTERİ GÜNÜ

Venezuela’da muhalefetin bugün için ülke çapında protesto düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da hükümete destek gösterileri düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Birkaç gün önce de Caracas’ın yoksul semtlerinden Cotiza’da “halkın yanında” olduğunu belirten bir grup asker, Venezuelalılara sokağa çıkma çağrısı yapmasının ardından tutuklanmıştı. Bu bölgede halkın özellikle akşamları “Cacerolazo” olarak bilinen, tencere ve tavalara kepçelerle vurarak yaptığı gösteriler, Caracas’ın diğer bölgelerine de yayıldı.