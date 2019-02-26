Yiyecek ve ilaç getiren yük gemileri, Venezuelalı bandıralı bir fırkateynin bölgeye gitmesi sonucunda karasuların dışına çıkmak zorunda kaldı. Yardım gemisi halihazırda Karayip Adaları'ndan Hollanda'ya bağlı olan Curacao Adası'nda mahsur kalmış durumda.

ABD menşeli insani yardım taşıyan iki yük gemisi Venezuela donanmasının tehdidiyle karşılaşınca Curacao'da demirlemek zorunda kaldı. Dokuz adet konteynerle yüklü olan Midnight Stone isimli geminin Venezuela sahilinden 65 kilometre uzakta bulunan Curacao'nun Willemstad Limanı'nda beklemeye başladığı bildirildi.



GEMİDE BULUNAN MUHALİFTEN AÇIKLAMA

Gemide yer alan muhaliflerden birisi olan Nicola Stasi, Venezuela Donanması bayrağı taşıyan bir firkateynin ülke karasularına girdikleri anda, Midnight Stone'a hızla yaklaştığını açıkladı. Stasi, fırkateynin komutanıyla yaptığı konuşmayı, "Saygılı bir sohbetti, ancak bir noktada bana, 'eğer karasularımızı ihlal ederseniz, saldırıya uğrayacaksınız' dedi" ifadelerini kullandı.



50 TON YÜKLÜ OLAN BİR BAŞKA GEMİ BEKLİYOR

Stasi bu tehdit sonrasında, kargo ve mürettebatın güvenliğini sağlamak için temkinli davranmaya karar verildiğini açıkladı. Bu arada Curacao'da Seven Seas adlı bir başka gemiye Venezuelaya gönderilmek üzere, 50 ton daha yardım yüklendi. Geminin kaptanı Carlos Quintavalle, yetkililer sınırı açana kadar kargoyu taşımayacağını söyledi.

50 TON YARDIM BREZİLYA'DAN VENEZUELA'YA GİRDİ

Venezuela'da muhalifler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin getirdiği ablukaya ve sınırların kapatılmasına rağmen 50 ton insani yardımın Brezilya sınırından ülkeye girdiğini açıkladı. Ulusal Meclis İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Miguel Pizarro, "Diğer yollardan da yüklerin bir kısmı girdi. Kısa süre sonra bunların nakliyesinin nerelere yapılacağını ve kimlerin yardımlardan yararlanacağını açıklayacağız" dedi.

Pizarro, yardım malzemelerinin Maduro rejiminin diğer insani yardımlar gibi yakmaması için gizli bir yerde güvende tutulduğunu açıklayarak, yardımlar arasında, besin takviyeleri, tıbbi malzemeler ve hijyen ürünlerinin de olduğunu bildirdi.

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya-Venezüella sınırındaki gerginliğin yükselmesini endişeyle takip ettiğini açıkladı. Guterres, ölümcül gücün hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Guterres, Venezuelalı sivillerin ölümünden şok geçirdiğini ve krizin daha fazla tırmanmaması için mümkün olan her şeyin yapması gerektiğinin de üzerinde durdu.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE KOLOMBİYA'DA

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin davetlisi olarak başkent Bogota'ya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pence'in ziyaretinin amacının kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek vermek ve ABD'nin Venezuela halkının demokrasi mücadelesine desteğini yinelemek olduğu ifade edildi.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kolombiya ziyaretinde katılacağı Lima Grubu toplantısında Venezuela'daki insani durum ve güvenlik krizine ilişkin bir konuşma yapacak. Beyaz Saray açıklamasında, Pence'in ziyareti kapsamında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve batılı liderler ile bir araya geleceği belirtildi. Pence’in ayrıca Nicolas Maduro rejiminden kaçan Venezuelalı ailelerle de bir araya geleceği ifade edildi.